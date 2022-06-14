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1 час назад

Песков ожидает, что Путин на ПМЭФ обсудит с военкорами российских СМИ спецоперацию

ТАСС

Президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проведет встречу с представителями СМИ, освещающими в том числе ситуацию в экономике и спецоперацию на Украине, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как считает представитель Кремля, у таких журналистов наверняка будет много вопросов к президенту.

Песков: Путин на ПМЭФ обсудит с военкорами российских СМИ спецоперацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он напомнил, что встреча будет проходить с военными корреспондентами, с руководителями информационных подразделений, а также с главами российских телевизионных, печатных, интернет-СМИ.

"Речь идет о тех, кто занимается информационной деятельностью. Будет открытая часть, большая часть встречи будет закрыта. Наверняка у тех, кто работает в информационном мире сейчас и затрагивает темы, связанные и с экономикой, и со специальной военной операцией, конечно же, много вопросов президенту есть", - отметил Песков.

Он уточнил, что иных встреч с представителями СМИ у Путина в рамках ПМЭФ не планируется. "Но будет пленарное заседание, в котором примет участие президент [Владимир] Путин - будет его выступление и затем участие в пленарке", - добавил пресс-секретарь президента.

XXV Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.

Экономика,ПМЭФ-2022,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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