Песков: Путин на ПМЭФ обсудит с военкорами российских СМИ спецоперацию

Президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проведет встречу с представителями СМИ, освещающими в том числе ситуацию в экономике и спецоперацию на Украине, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как считает представитель Кремля, у таких журналистов наверняка будет много вопросов к президенту.

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Он напомнил, что встреча будет проходить с военными корреспондентами, с руководителями информационных подразделений, а также с главами российских телевизионных, печатных, интернет-СМИ.

"Речь идет о тех, кто занимается информационной деятельностью. Будет открытая часть, большая часть встречи будет закрыта. Наверняка у тех, кто работает в информационном мире сейчас и затрагивает темы, связанные и с экономикой, и со специальной военной операцией, конечно же, много вопросов президенту есть", - отметил Песков.

Он уточнил, что иных встреч с представителями СМИ у Путина в рамках ПМЭФ не планируется. "Но будет пленарное заседание, в котором примет участие президент [Владимир] Путин - будет его выступление и затем участие в пленарке", - добавил пресс-секретарь президента.