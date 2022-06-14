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1 час назад

Песков сообщил, что в ПМЭФ примут участие многие иностранные инвесторы

ТАСС

Шантаж и "выкручивание рук" со стороны Запада не способны повлиять на заинтересованность инвесторов с Ближнего Востока, из Китая, Индии и других стран в сотрудничестве с Россией, заявил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: в ПМЭФ примут участие многие иностранные инвесторы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что "многие иностранные инвесторы будут участвовать [в ПМЭФ]". "Иностранные инвесторы бывают не только из Соединенных Штатов или из стран ЕС, гораздо более крупные иностранные инвесторы бывают на Ближнем Востоке, в Китае, Индии, Индонезии, на Филиппинах, в десятках и десятках стран, в которых проживает гораздо большее население, чем в странах так называемого коллективного Запада", - сказал представитель Кремля.

"Эти инвесторы заинтересованы, и предприниматели будут принимать активное участие в форуме. Мы понимаем, что они все, конечно, под прицелом недоброжелателей из коллективного Запада, которые выкручивают руки, которые угрожают, шантажируют, но весь этот шантаж не способен свести к нулю заинтересовать упомянутых инвесторов в российском рынке", - заключил Песков.

XXV Петербургский международный экономический форум пройдет 15-18 июня, пленарная сессия с участием президента РФ Владимира Путина состоится 17 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.

Экономика,ПМЭФ-2022,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЕС,
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