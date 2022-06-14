Участники ПМЭФ-2022 обсудят векторы развития российского спорта

В рамках XXV Петербургского международного экономического форума — 2022 состоятся деловые сессии «Чемпионы: от медали к бренду» и «Спорт без преград: новые сценарии и форматы», сообщила пресс-служба Минспорта.

Фото: ПМЭФ ПМЭФ

На панельной сессии «Чемпионы: от медали к бренду», запланированной 16 июня в 15:00, успешные спортсмены на своем примере расскажут, как сформировать личный медийный бренд и стать амбассадором в популяризации спорта и здорового образа жизни.

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В сессии примут участие министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины, популярные спортивные блогеры Алексей Столяров и Самира Мустафаева.

На панельной сессии «Спорт без преград: новые сценарии и форматы», которая состоится 17 июня в 10:00, развернется дискуссия о текущей ситуации в мировом спорте, ограничительных действиях международных спортивных организаций и разрушении традиционных ценностей спорта. В условиях санкционных ограничений Россия открывает для себя дополнительные возможности укрепления национальной системы спорта.

Участниками дискуссии станут заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, Матыцин, помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин, трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, специальный представитель МИД России по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев, руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу. По ВКС к сессии подключатся президент Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA) Жоэль Бузу и председатель 8-й сессии конференции сторон международной конвенции о борьбе с допингом в спорте Маркос Диас.

Стенд Минспорта России, впервые представленный на ПМЭФ, станет центром спортивных активностей и взаимодействия всех вовлечённых в развитие спортивной отрасли организаций.

Также 16 июня в 10:30 на стенде будет объявлен город — организатор международного спортивного события «Игры Будущего», которое пройдёт в России в 2024 году. В церемонии примут участие Чернышенко, Матыцин, министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

Помимо этого, 17 июня в 12:00 на стенде Минспорта России в режиме ВКС состоится открытие центра гимнастики в Уфе. В рамках работы стенда пройдут презентации международных игр паралимпийцев в Сочи в рамках движения «Мы вместе. Спорт» и международного форума «Россия — спортивная держава» в Кемерове, федеральных проектов «Спорт — норма жизни» и «Бизнес-спринт», проектов по школьному и студенческому спорту. При поддержке Минспорта России также будет организована спортивная программа форума, в рамках которой пройдут соревнования по хоккею, футболу, дзюдо, настольному теннису, баскетболу и другие.