Сирийская делегация приедет на ПМЭФ-2022

Делегацию Сирии на ПМЭФ возглавит министр экономики, приедет еще ряд министров.
Министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммед Самир Халиль возглавит делегацию Сирии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), в ее состав войдет еще ряд министров. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Сирии в России Рияд Хаддад.
«Сирия будет принимать участие в форуме в составе делегации высокого уровня во главе с министром экономики и внешней торговли. В ее состав также войдут ряд министров, представителей торгово-промышленных палат Сирии, а также представители туризма, так как Сирия заинтересована в повышении уровня экономических отношений с РФ», — сказал он.