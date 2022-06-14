Сирийская делегация приедет на ПМЭФ-2022

«Сирия будет принимать участие в форуме в составе делегации высокого уровня во главе с министром экономики и внешней торговли. В ее состав также войдут ряд министров, представителей торгово-промышленных палат Сирии, а также представители туризма, так как Сирия заинтересована в повышении уровня экономических отношений с РФ», — сказал он.