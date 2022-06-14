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1 час назад

Сирийская делегация приедет на ПМЭФ-2022

Большая Азия

Делегацию Сирии на ПМЭФ возглавит министр экономики, приедет еще ряд министров.

Сирийская делегация приедет на ПМЭФ-2022
Фото:  Фонд Росконгресс Фонд Росконгресс

Министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммед Самир Халиль возглавит делегацию Сирии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), в ее состав войдет еще ряд министров. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Сирии в России Рияд Хаддад.

«Сирия будет принимать участие в форуме в составе делегации высокого уровня во главе с министром экономики и внешней торговли. В ее состав также войдут ряд министров, представителей торгово-промышленных палат Сирии, а также представители туризма, так как Сирия заинтересована в повышении уровня экономических отношений с РФ», — сказал он.

Экономика,ПМЭФ-2022,Мухаммед Самир,
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