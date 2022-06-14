Беглов заявил о полной готовности Петербурга к ПМЭФ-2022

Александр Беглов, глава Петербурга, заявил о полной готовности города на Неве к 25-му юбилейному ПМЭФ-2022, который пройдет с 15 по 18 июня.

Фото: пресс-служба ЗакС Петербурга пресс-служба ЗакС Петербурга

Глава города принимал участие в заседании оргкомитета форума, он отметил, что для эффективной подготовке к мероприятию было создано пять рабочих групп, каждая из которых занималась отдельным направлением.

За правительством Петербурга закреплены вопросы транспортного обеспечения, благоустройство и подготовка инженерных систем. Помимо этого правительство отвечает за культурную и спортивную программы форума.

В рамках фестиваля «Петербургские сезоны» 17 и 18 июня на Дворцовой площади запланированы концертные программы. А 18 июня в Михайловском театре дадут гала-концерт. Спортивную программу обеспечат полтора десятка мероприятий по 10 видам спорта, отметили в пресс-службе Смольного.

Региональному Роспотребнадзору поставлена задача обеспечить организацию ПЦР-тестирования участников, гостей и персонала.

Беглов рассказал, что Петербург готов предложить гостям и участникам мероприятия обширную деловую программу. На полях форума планируется подписать более четырех десятков дорожных карт и соглашений.