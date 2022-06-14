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1 час назад

Представители Великобритании не будут присутствовать на ПМЭФ

ТАСС

Британское посольство в Москве заявило, что представителей королевства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) не будет.

Представители Великобритании не будут присутствовать на ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На ПМЭФ не будет представителей Великобритании", - отметили в диппредставительстве, отвечая на запрос ТАСС.

Ожидалось, что на юбилейном форуме состоится бизнес-диалог Россия - Великобритания с участием представителей бизнеса и власти двух стран. В предыдущие годы Великобритания была представлена на форуме бизнес-сообществом и дипломатами. В 2021 году там присутствовала посол Дебора Броннерт.

XXV Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.

Экономика,ПМЭФ-2022,
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