Представители Великобритании не будут присутствовать на ПМЭФ

Британское посольство в Москве заявило, что представителей королевства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) не будет.
"На ПМЭФ не будет представителей Великобритании", - отметили в диппредставительстве, отвечая на запрос ТАСС.
Ожидалось, что на юбилейном форуме состоится бизнес-диалог Россия - Великобритания с участием представителей бизнеса и власти двух стран. В предыдущие годы Великобритания была представлена на форуме бизнес-сообществом и дипломатами. В 2021 году там присутствовала посол Дебора Броннерт.
XXV Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.