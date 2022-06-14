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55 минут назад

На ПМЭФ от Катара приедут представители министерств финансов и торговли

ТАСС

Представители катарского Минфина и министерства торговли и промышленности примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщили ТАСС во вторник в посольстве Катара в Москве.

На ПМЭФ от Катара приедут представители министерств финансов и торговли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На ПМЭФ от Государства Катар будет посол Катара в Москве шейх Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и третий секретарь посольства, представитель Агентства по продвижению инвестиций Катара (IPA Qatar), представитель министерства финансов страны, а также представитель от министерства торговли и промышленности", - сообщили в диппредставительстве.

XXV Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня 2022 года. По информации Росконгресса, на 1 июня участие в форуме подтвердили свыше 2 700 представителей бизнеса, из которых более 1 000 представлены главами компаний. Очное участие в мероприятии подтвердили представители всех российских субъектов.

Экономика,ПМЭФ-2022,
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