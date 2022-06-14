На ПМЭФ от Катара приедут представители министерств финансов и торговли

"На ПМЭФ от Государства Катар будет посол Катара в Москве шейх Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и третий секретарь посольства, представитель Агентства по продвижению инвестиций Катара (IPA Qatar), представитель министерства финансов страны, а также представитель от министерства торговли и промышленности", - сообщили в диппредставительстве.