Россия перечислила властям Запорожья миллиарды рублей

Бюджет Запорожской области сформирован за счет дотаций со стороны России. Об этом во вторник, 14 июня, сообщил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов .

«Июньский бюджет дотируемый, идет поддержка от России. Это не секрет», — уточнил Рогов. По его словам, средства, перечисленные Москвой, необходимы для «поддержания жизнеобеспечения» области.

При этом Рогов подчеркнул, что бюджет Запорожья, как и текущий, так и на июль, формируется именно в рублях, и регион в целом «ориентирован на рубль».