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55 минут назад

Россия перечислила властям Запорожья миллиарды рублей

Lenta.ruиещё 1

Власти Запорожья заявили о 7,2 млрд руб. дотаций от России для формирования бюджета

Россия перечислила властям Запорожья миллиарды рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бюджет Запорожской области сформирован за счет дотаций со стороны России. Об этом во вторник, 14 июня, сообщил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Как стало известно, июньский бюджет Запорожья составил 7,2 миллиарда рублей в виде субсидий.

«Июньский бюджет дотируемый, идет поддержка от России. Это не секрет», — уточнил Рогов. По его словам, средства, перечисленные Москвой, необходимы для «поддержания жизнеобеспечения» области.

При этом Рогов подчеркнул, что бюджет Запорожья, как и текущий, так и на июль, формируется именно в рублях, и регион в целом «ориентирован на рубль».

Экономика,Владимир Рогов,
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