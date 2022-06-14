Челябинский губернатор прочитает три доклада на ПМЭФ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 и 17 июня примет участие в съезде Петербургского Международного Экономического Форума (ПМЭФ). Как следует из деловой программы встречи, Текслер выступит трижды на разных площадках.
Согласно программе, Алексей Текслер выступит на ПМЭФ трижды. Первое выступление пройдет на площадке «Электроэнергетика в период перемен». Оставшиеся два выступления пройдут на площадке «Инфраструктурные облигации как эффективный механизм развития регионов» и «Бюджетная и налоговая политика.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня. В данный момент Текслер находится в ДНР, где подписал соглашение о сотрудничестве между регионом и подшефными городами. Из ДНР глава региона отправится в Санкт-Петербург.