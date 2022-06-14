Челябинский губернатор прочитает три доклада на ПМЭФ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 и 17 июня примет участие в съезде Петербургского Международного Экономического Форума (ПМЭФ). Как следует из деловой программы встречи, Текслер выступит трижды на разных площадках.

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Согласно программе, Алексей Текслер выступит на ПМЭФ трижды. Первое выступление пройдет на площадке «Электроэнергетика в период перемен». Оставшиеся два выступления пройдут на площадке «Инфраструктурные облигации как эффективный механизм развития регионов» и «Бюджетная и налоговая политика.