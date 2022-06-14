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2 часа назад

Челябинский губернатор прочитает три доклада на форуме в Питере

Ura.Ru

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 и 17 июня примет участие в съезде Петербургского Международного Экономического Форума (ПМЭФ). Как следует из деловой программы встречи, Текслер выступит трижды на разных площадках.

Челябинский губернатор прочитает три доклада на ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно программе, Алексей Текслер выступит на ПМЭФ трижды. Первое выступление пройдет на площадке «Электроэнергетика в период перемен». Оставшиеся два выступления пройдут на площадке «Инфраструктурные облигации как эффективный механизм развития регионов» и «Бюджетная и налоговая политика.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня. В данный момент Текслер находится в ДНР, где подписал соглашение о сотрудничестве между регионом и подшефными городами. Из ДНР глава региона отправится в Санкт-Петербург.

Экономика,ПМЭФ-2022,Алексей Текслер,
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