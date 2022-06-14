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1 час назад

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов: ПМЭФ посетят по меньшей мере 13,5 тысяч участников

RT на русском

Несмотря на все попытки дестабилизации извне, на ПМЭФ ожидается не менее 13,5 тыс. участников, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Беглов назвал число участников ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не сказал бы, что география представительства сильно поменялась. Всего, по данным Фонда Росконгресс, мы ожидаем не менее 13,5 тыс. участников, несмотря на все попытки внешней дестабилизации», — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Беглова, в 2022 году страной-гостем на форуме выступит Египет.

Пленарное заседание 25-го Петербургского международного экономического форума состоится 17 июня.

Главными темами деловой программы Петербурга в ходе юбилейного ПМЭФ станут поддержка предпринимательства, производство инновационных материалов и технологий, развитие рынка труда и туризм.

Деловая программа города состоит из 13 мероприятий и предполагает подписание более 40 соглашений.

Экономика,ПМЭФ-2022,Александр Беглов,
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