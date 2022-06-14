Индийская делегация обсудит на ПМЭФ поставки удобрений и калия

Индийская делегация во главе с министром здравоохранения и благосостояния семьи, химической промышленности и удобрений Мансукхом Мандавией примет участие в работе ПМЭФ. Как сообщает во вторник газета The Hindu со ссылкой на источники, основное внимание индийская сторона уделит поставкам удобрений и калия.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным издания, предложение калия сократилось в феврале из-за санкций, введенных Западом против России - ведущего поставщика калия на мировой рынок. В настоящее время у России есть излишки продовольственного зерна, чечевицы, специй, полезных ископаемых, удобрений, древесины, бумаги и других товаров, и она ищет доступ к новым рынкам на глобальном юге.

Ранее ПМЭФ привлекал большое количество участников из Европы, а также из Северной Америки, но в 2022 году из-за западных санкций в центре внимания будут Индия, Китай и другие азиатские и африканские страны, указывает газета.

По словам источников, индийская делегация сосредоточится на обеспечении поставок удобрений из России. Одной из основных причин такого официального внимания к удобрениям являются перебои с поставками калия - ключевого компонента удобрений, ведущим производителем которых является Россия. Поскольку в Индии начинаются сезон дождей и летние сельхозработы, индийской стороне необходимо обеспечить стабильные поставки калия к концу этого лета, подчеркнули источники.