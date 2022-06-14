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1 час назад

СМИ: министр здравоохранения Индии обсудит на ПМЭФ поставки удобрений и калия

ТАСС

Индийская делегация во главе с министром здравоохранения и благосостояния семьи, химической промышленности и удобрений Мансукхом Мандавией примет участие в работе ПМЭФ. Как сообщает во вторник газета The Hindu со ссылкой на источники, основное внимание индийская сторона уделит поставкам удобрений и калия.

Индийская делегация обсудит на ПМЭФ поставки удобрений и калия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, предложение калия сократилось в феврале из-за санкций, введенных Западом против России - ведущего поставщика калия на мировой рынок. В настоящее время у России есть излишки продовольственного зерна, чечевицы, специй, полезных ископаемых, удобрений, древесины, бумаги и других товаров, и она ищет доступ к новым рынкам на глобальном юге.

Ранее ПМЭФ привлекал большое количество участников из Европы, а также из Северной Америки, но в 2022 году из-за западных санкций в центре внимания будут Индия, Китай и другие азиатские и африканские страны, указывает газета.

По словам источников, индийская делегация сосредоточится на обеспечении поставок удобрений из России. Одной из основных причин такого официального внимания к удобрениям являются перебои с поставками калия - ключевого компонента удобрений, ведущим производителем которых является Россия. Поскольку в Индии начинаются сезон дождей и летние сельхозработы, индийской стороне необходимо обеспечить стабильные поставки калия к концу этого лета, подчеркнули источники.

XXV Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня. Тема форума в 2022 году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.

Экономика,ПМЭФ-2022,
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