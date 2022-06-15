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34 минуты назад

«Лаборатория Касперского» и «1С» презентовали на ПМЭФ-2022 новую систему управления

Слово и Делоиещё 2

Руководитель группы по развитию бизнеса Kaspersky OS Виктор Ивановский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал о новой системе, которая позволяет управлять промышленными предприятиями.

«Касперский» и «1С» презентовали на ПМЭФ-2022 новую систему управления
Фото:  Федеральное агентство новостей/Степан Яцко Федеральное агентство новостей/Степан Яцко

По словам Ивановского, разработка системы началась уже давно, его компания вместе с «1С» занималась этим вопросом много лет, но конечный результат он назвал прорывом. В рамках ПМЭФ-2022 спикер рассказал, как устроена программа и чем она будет полезна.

«Данная система устанавливается на "железо", которое разрабатывают наши технологические партнеры. Система обеспечивает передачу данных из промышленной сети в информационную сеть, а конкретно в систему "1С". То есть система будет собирать данные с подключенного к технологической сети оборудования, что позволит эффективнее отслеживать его загрузку, распределять ресурсы, сократить время простоев и повысить скорость реагирования на нештатные ситуации», — цитирует его Федеральное агентство новостей, которое входит в Медиагруппу «Патриот».

Ранее на форуме был продемонстрирован первый российский 5D-принтер и новые высокотехнологичные дроны, которые могут быть использованы в строительной и сельскохозяйственной сферах.

Экономика,ПМЭФ-2022,Лаборатория Касперского,
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