«Касперский» и «1С» презентовали на ПМЭФ-2022 новую систему управления

«Данная система устанавливается на "железо", которое разрабатывают наши технологические партнеры. Система обеспечивает передачу данных из промышленной сети в информационную сеть, а конкретно в систему "1С". То есть система будет собирать данные с подключенного к технологической сети оборудования, что позволит эффективнее отслеживать его загрузку, распределять ресурсы, сократить время простоев и повысить скорость реагирования на нештатные ситуации», — цитирует его Федеральное агентство новостей, которое входит в Медиагруппу «Патриот».