Руководитель группы по развитию бизнеса Kaspersky OS Виктор Ивановский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал о новой системе, которая позволяет управлять промышленными предприятиями.
По словам Ивановского, разработка системы началась уже давно, его компания вместе с «1С» занималась этим вопросом много лет, но конечный результат он назвал прорывом. В рамках ПМЭФ-2022 спикер рассказал, как устроена программа и чем она будет полезна.
«Данная система устанавливается на "железо", которое разрабатывают наши технологические партнеры. Система обеспечивает передачу данных из промышленной сети в информационную сеть, а конкретно в систему "1С". То есть система будет собирать данные с подключенного к технологической сети оборудования, что позволит эффективнее отслеживать его загрузку, распределять ресурсы, сократить время простоев и повысить скорость реагирования на нештатные ситуации», — цитирует его Федеральное агентство новостей, которое входит в Медиагруппу «Патриот».
Ранее на форуме был продемонстрирован первый российский 5D-принтер и новые высокотехнологичные дроны, которые могут быть использованы в строительной и сельскохозяйственной сферах.