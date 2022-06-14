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1 час назад

Россия ввела санкции против 49 британцев

Lenta.ru

Министерство иностранных дел России ввело санкции против 49 граждан Великобритании, в том числе нескольких журналистов. Санкционный список опубликован на сайте российского министерства.

Россия ввела санкции против еще 49 британцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Внесенным в список британским подданным запрещен въезд на территорию России. Под ограничения попали корреспонденты The Guardian, ведущие BBC, а также главные редакторы крупных британских газет Daily Mail и Independent. Также в список внесли редактор военных новостей газеты Times.

Помимо представителей СМИ в санкционном списке значатся лица, связанные с оборонным комплексом Британии. Например, санкции введены против заместителя министра обороны Лео Докерти и командующего ВВС страны Майкла Вигстона.

Экономика,МИД России,
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