Россия ввела санкции против еще 49 британцев

Министерство иностранных дел России ввело санкции против 49 граждан Великобритании, в том числе нескольких журналистов. Санкционный список опубликован на сайте российского министерства.

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Внесенным в список британским подданным запрещен въезд на территорию России. Под ограничения попали корреспонденты The Guardian, ведущие BBC, а также главные редакторы крупных британских газет Daily Mail и Independent. Также в список внесли редактор военных новостей газеты Times.