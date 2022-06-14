Месячный прирост цен в России в мае замедлился

Месячный прирост цен в России в мае заметно замедлился до 0,18%, годовая инфляция снизилась до 17,1%, следует из материалов ЦБ РФ.
"Месячный прирост цен (с поправкой на сезонность) в мае значительно замедлился (до 0,18%), опустившись ниже уровня, соответствующего инфляции 4%. Схожий темп прироста цен наблюдался в последний раз в январе - феврале 2020 года. В мае настолько низкий прирост цен ранее не наблюдался. Годовая инфляция также уменьшилась, составив 17,1%", - отмечает ЦБ.
По данным регулятора, в мае снизились цены на четверть потребительской корзины, а в непродовольственном сегменте подешевел практически каждый второй товар, что отражало коррекцию цен после мартовского скачка как результат паузы в спросе и укрепления рубля.
"Проводимая Банком России денежно-кредитная политика учитывает процессы структурной перестройки экономики и обеспечит возвращение инфляции к цели на среднесрочном горизонте. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 14-17% в 2022 году, снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году", - указывает регулятор.