Месячный прирост цен в России в мае замедлился

"Проводимая Банком России денежно-кредитная политика учитывает процессы структурной перестройки экономики и обеспечит возвращение инфляции к цели на среднесрочном горизонте. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 14-17% в 2022 году, снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году", - указывает регулятор.