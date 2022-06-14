Названа стоимость обеденного набора для участников ПМЭФ-2022

Участники и посетители Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) смогут пообедать блюдами четырех разных кухонь, в том числе и русской.

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на сотрудников фуд-корта.

Гостям и участникам мероприятия предложат на выбор четыре набора блюд на выбор: русская, паназиатская, вегетарианская и средиземноморская кухни. Стоимость каждого набора составляет 4,5 тысячи рублей.

Отмечается, что в состав средиземноморского набора входят теплый салат с ростбифом, гаспачо с крабом, крем каталана со свежими ягодами, а также филе трески со спаржей или тальята из говядины на выбор.

В состав набора «Русская кухня» входят салат с камчатским крабом, щи зеленые с яйцом, торт «Медовик», бефстроганов с белыми грибами и мурманская треска с картофельным пюре.