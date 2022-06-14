В эпоху глобальных противоречий: как в Петербурге готовятся встретить гостей из 128 стран на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин проведет встречу с военными корреспондентами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). О программе мероприятий с участием российского лидера рассказали в Кремле. Сам форум стартует уже завтра, 15 июня.

Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Один из трендов юбилейного Петербургского международного экономического форума. В моде мультимедиа, интерактив, технологии дополненной реальности. Ярко, местами футуристично.

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Древние иероглифы, узнаваемая архитектура на стенде страны-гостя форума - Египта. В этом огромном павильоне у него вся центральная часть. Целый деловой квартал Каира.

О своем участии в форуме уже заявили представители 128 стран мира. В том числе, например, США, Франция и Германия. Это и политики, и те предприниматели, кто готов инвестировать в российскую экономику. Некоторые бизнесмены из-за непростой международной ситуации и антироссийских санкций, опасаясь давления, изъявили желании участвовать инкогнито.

«Новый мир - новые возможности» - это главная тема форума. В обстановке все большей неопределенности и противоречий глобальная экономика требует перемен и новых игроков на мировом рынке.

Санкт-Петербург принимает международный экономический форум в 25-й раз. Все рассчитано до мелочей. В аэропорту, на вокзалах и в пунктах аккредитации обязательный ПЦР-тест на коронавирус. Без него на площадку не попадешь. Повсюду работают волонтеры. Они прошли специальный отбор и сдали экзамен.

Дни форума - золотое время для крупнейших отелей города. Кто-то бронирует номера поскромнее, кто-то выбирает жить в самом сердце Петербурга в исторических интерьерах.

Помимо деловой, для участников саммита приготовили и культурную программу. Концертные площадки, театры и, конечно, музеи. Только попасть в некоторые из них сейчас, как в русский, например, нужно еще очень постараться.

В перерывах между панельными дискуссиями и заключением миллиардных контрактов участников форума ждут здесь на выставке картин великого русского символиста Михаила Врубеля. В традиционно мрачных и даже трагичных полотнах, конечно, оптимизма мало, но зато какая пища для размышления и, возможно, новых идей.