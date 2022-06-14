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1 час назад

Тамбовская область подпишет 12 соглашений на ПМЭФ-2022

ТАСС

Делегация Тамбовской области, которую возглавит врио губернатора Максим Егоров, планирует подписать 12 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Тамбовская область подпишет 12 соглашений на ПМЭФ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В рамках работы форума мы планируем подписать 12 соглашений по различным направлениям. Среди них модернизация регионального агропромышленного комплекса и взаимодействие в сфере информационных технологий, развитие кластеров и технопарков, цифровая экономика, межрегиональная кооперация в рамках научно-образовательных кластеров и многое другое", - говорится в сообщении.

По словам Максима Егорова, стенд Тамбовской области на международном экономическом форуме подчеркивает статус региона как одного из самых экологически чистых в России.

"В основе нашей экспозиции - знаменитый куб чернозема, который в качестве эталона представлен в палате мер и весов в Париже", - добавил врио губернатора.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, будет проходить с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.

Экономика,ПМЭФ-2022,Максим Егоров,
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