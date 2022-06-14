Тамбовская область подпишет 12 соглашений на ПМЭФ-2022

"В рамках работы форума мы планируем подписать 12 соглашений по различным направлениям. Среди них модернизация регионального агропромышленного комплекса и взаимодействие в сфере информационных технологий, развитие кластеров и технопарков, цифровая экономика, межрегиональная кооперация в рамках научно-образовательных кластеров и многое другое", - говорится в сообщении.