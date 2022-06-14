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42 минуты назад

Медведев заявил о «летящем в стену паровозе» западной экономики и цифровых валют

Lenta.ruиещё 1

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил о «летящем в стену паровозе» западной экономики услуг и цифровых валют. Об этом он написал в своем Telegram.

«Паровоз их экономики услуг летит в стену. Улыбайтесь, господа!»
Фото: ТАССТАСС

Как отметил Медведев, без России западным странам «никак не выжить», потому что в противном случае они не получат еду, удобрения, источники энергии, металлы и топливо.

«Теперь с нетерпением ожидаем очередного пакета европейских санкций и великих санкционных решений grandfather Joe, по поводу которых авторы этих самых санкций сразу начинают придумывать схемы обхода», — добавил он.

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Зампред Совбеза также напомнил про инфляцию, цены на топливо и прогнозы по падению экономик.

«И это только первый месяц лета», — заявил он, подчеркнув, что ожидает осени, когда придется собирать основной санкционный урожай.

«А пока паровоз их экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!» — заключил Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что европейцам можно продолжать вводить новые санкции против России, так как введенные ограничения не работают.

Экономика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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