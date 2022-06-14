Представители министерств и посол приедут от Турции на ПМЭФ

Представители министерств и посол Мехмет Самсар приедут от Турции на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом ТАСС сообщил во вторник генеральный консул Турецкой Республики в Санкт-Петербурге Озгун Талу.
"Сегодня приехала делегация из министерства казначейства и финансов, а завтра мы ожидаем заместителя министра энергетики и природных ресурсов, и, конечно же, приедет наш посол. Конечно, многие наши фирмы присоединятся к экономическому форуму. В рамках [форума] будут, возможно, разработаны какие-то проекты по сотрудничеству", - сказал генконсул, который принимал участие в открытии выставки Ассоциации фотожурналистов Турции "Красоты Турции".
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, пройдет с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.