Представители министерств и посол приедут от Турции на ПМЭФ

"Сегодня приехала делегация из министерства казначейства и финансов, а завтра мы ожидаем заместителя министра энергетики и природных ресурсов, и, конечно же, приедет наш посол. Конечно, многие наши фирмы присоединятся к экономическому форуму. В рамках [форума] будут, возможно, разработаны какие-то проекты по сотрудничеству", - сказал генконсул, который принимал участие в открытии выставки Ассоциации фотожурналистов Турции "Красоты Турции".