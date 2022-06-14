Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+27° в 
USD 57.09EUR 59.25
Войти в почту
1 час назад

США задумали уменьшить доходы России от продажи нефти

Lenta.ruиещё 5

Американская администрация считает, что Россия увеличила доходы от продажи нефти по всему миру. Об этом заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, передает ТАСС.

США задумали уменьшить доходы России от продажи нефти
Фото: ReutersReuters

Он пояснил, что Россия продает меньше нефти, но по более высокой цене. По его словам, Вашингтон ставит своей целью сокращение этих доходов Москвы, «несмотря на то что страны могут и дальше продолжать покупать российскую нефть».

В частности, Адейемо раскрыл, что США обсуждают с союзниками и партнерами перспективы введения потолка закупочных цен, которые будут в дальнейшем устанавливать за российскую сырую нефть. Тем самым Вашингтон стремится сделать так, чтобы РФ «не могла извлекать выгоду».

США продлили срок операций с банками РФ по энергоносителям

Ранее сообщалось, что частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Индии, закупая со скидкой нефть в России, уже стали поставлять на мировой рынок продукты с добавлением российского топлива, скрывая их происхождение. Так, в апреле одна из индийский компаний зафрахтовала в местном порту танкер для перевозки сырья без запланированного пункта назначения и в мае выгрузила топливо в Нью-Йорке.

Суда с неизвестным пунктом назначения все активнее используют при торговле российской нефтью уже не один месяц. Нефть везут в море, где перегружают на другие танкеры, смешивая с сырьем иного происхождения. На рынке уже появились новые сорта нефтепродуктов, называемых туркменская смесь или латвийская смесь — и все понимают, что они содержат в себе значительное количество российской нефти, указывают специалисты.

Экономика,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители