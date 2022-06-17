Путин на ПМЭФ выступит с большой речью о будущем экономики РФ

Президент России Владимир Путин примет участие в работе XXV Петербургского международного экономического форума в основной день ПМЭФ, в пятницу, 17 июня.

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Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, график российского лидера весьма насыщен. Сперва Путин выступит с большой программной речью на пленарном заседании форума, даст оценки происходящему в мире, обозначит свое видение дальнейшего пути развития отечественной экономики. Затем президент в режиме живой дискуссии ответит на вопросы участников пленарной сессии. На полях ПМЭФ глава государства проведет ряд рабочих встреч, в том числе со своими коллегами из Армении и Казахстана. Завершит рабочий день встреча Путина с руководством российских СМИ и военными корреспондентами.

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Взгляд в будущее

Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, в этом году форум, проходящий под лозунгом "Новый мир - новые возможности", имеет особое значение, поскольку это юбилейная, двадцать пятая встреча. Свой отпечаток накладывают и внешние факторы, поэтому одной из главных тем, по словам представителя Кремля, станет вопрос, "как России двигаться вперед в кардинально изменившихся политических условиях". Участникам ПМЭФ, по мнению Ушакова, "предстоит проанализировать масштабы социально-экономических изменений в мире, трезво и всесторонне осмыслить происходящую ситуацию с санкционным давлением на Россию с учетом того, что это санкционное давление вряд ли будет носить краткосрочный характер".

Все эти факторы определили содержание речи Владимира Путина. Как рассказал Песков, выступление президента "ожидается большое" и "чрезвычайно важное". В интервью ТАСС пресс-секретарь предположил, что глава государства будет говорить о влиянии санкций против РФ на рост цен на энергоресурсы и начинающийся продовольственный кризис в мире.

"Мы сейчас видим, как все эти рестрикции, санкции, которые введены [в отношении России], бьют по ценам на энергетику, на продукты питания и так далее. Мы видим результаты ошибок многих стран, которые проявляются в начинающемся продовольственном кризисе, - сказал он. - Конечно же, об этом невозможно не говорить, и я уверен, что президент будет говорить об этом".

Песков указал на то, что нынешний год ознаменовался "идеальным системным штормом", "экономика стала заложницей политики, а политики многих стран во время коронавируса совершили огромное количество ошибок", которые усугубились той экономической войной, которую недружественные страны начали против России.

По словам Ушакова, в своем выступлении Путин "даст оценки текущей ситуации в мировой экономике и политике". Он предположил, что речь пойдет о проблемах, с которыми сегодня сталкивается мировое хозяйство в целом, а также о несправедливой межгосударственной конкуренции, торговых и финансовых войнах, санкциях и ограничениях. Помощник главы государства добавил, что "президент поделится своей оценкой формирования многополярной экономической модели и даст оценку возможностям и перспективам, которые открывают этот процесс для участников всего глобального рынка".

Ушаков отдельно отметил, что Путин посвятит значительную часть своего выступления задачам, которые сегодня стоят перед Россией и будут стоять завтра. В их числе он назвал обеспечение дальнейшего экономического развития страны, стимулирование внутренней деловой активности, создание условий для комфортного ведения бизнеса и укрепление внешних торгово- инвестиционных связей.

Также на пленарной сессии форума выступит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Вместе с Путиным он будет на сцене. Специальным гостем заседания станет египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси, он примет участие в ПМЭФ по видеосвязи. Затем президенты России, Казахстана и Египта ответят на вопросы участников пленарной сессии. Также участникам будет показано видеообращение председателя КНР Си Цзиньпина.

Встречи с партнерами

По традиции после пленарного заседания на полях ПМЭФ Путин проведет двусторонние встречи с высокопоставленными гостями форума. Как сообщил Ушаков, на 17 июня запланирована встреча с казахстанским лидером. Она начнется в формате двусторонней беседы, затем продолжится за рабочим обедом. Кроме того, запланированы переговоры с новым президентом Армении Ваагном Хачатуряном, а также с членом Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорадом Додиком, с которым Путин уже несколько раз встречался в ходе форумов в Петербурге.

Откровенный разговор

Президент РФ после серии двусторонних контактов завершит свою работу в основной день ПМЭФ встречей с представителями ведущих СМИ.

"Этот разговор будет вечером. Где-то в 20:00 он планируется. Пройдет в формате "вопрос-ответ" и будет посвящен актуальным аспектам внутренней и внешней политики РФ", - сказал Ушаков.

В интервью ТАСС Песков рассказал, что на это мероприятие будут приглашены фронтовые корреспонденты, освещающие специальную военную операцию РФ на Украине.

"Президент, расставляя в наше время должные приоритеты, проведет встречу с военными корреспондентами, руководителями информационных подразделений и главами российских СМИ. Это и телевизионные каналы, и электронные СМИ, и интернет-мир, и газеты", - сказал Песков.