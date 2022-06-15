Путин и Токаев выступят на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев очно выступят на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил помощник российского главы Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

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Помимо этого, по видеосвязи выступит президент Египта Абдул-Фаттах Сиси. Как отметил Ушаков, эта страна будет главным гостем форума в этом году. «Прибывает солидная делегация египетских и официальных лиц, и бизнесменов», — сказал он, добавив, что возглавит ее министр торговли и промышленности Египта.

Кроме того, в ходе заседания покажут видеообращение главы Китая Си Цзиньпина.