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2 часа назад

Bloomberg: пенсионным фондам США грозят убытки от санкций против РФ

Газета.Ru

Американский инвестиционный гигант PIMCO предупредил власти США о возможных потерях пенсионных фондов страны от санкций, вводимых против Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Пенсионным фондам США грозят убытки от санкций против РФ
Фото: Алексей Витвицкий/РИА НовостиАлексей Витвицкий/РИА Новости

В публикации отмечается, что руководители компании, в управлении которой находятся активы на $2 трлн, донесли до американского министерства финансов, что "пенсионные фонды США понесут потери, если инвестиционным управляющим придется списывать российские вложения".

До этого ведомство отказалось продлевать лицензию, которая позволяла РФ продолжать обслуживание суверенного долга в иностранных валютах, и закрыло возможности для операций на вторичном рынке.

Руководство PIMCO также пытается доказать, что дефолт даст Владимиру Путину возможность сохранить валютные резервы, которые в ином случае выплачивались бы кредиторам, а также расширит его возможности для финансирования боевых действий на территории Украины.

Ранее американский конгрессмен Байрон Дональдс раскритиковал в Twitter заявление президента страны о том, что в росте цен на топливо в США виноват российский лидер Владимир Путин.

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