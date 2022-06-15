Киркоров посетит открытие ПМЭФ-2022

Певец Филипп Киркоров приедет в Санкт-Петербург, чтобы посетить ПМЭФ-2022. Об этом артист сообщил в социальных сетях.
Вокалист подчеркнул, что в городе его ждет «серьезная миссия». О том, какая именно цель преследует его в Петербурге на форуме, он не уточнил.
«Уже завтра буду на открытии XXV Петербургского международного экономического форума. "Новый мир – новые возможности" тема сессии завтрашнего дня. И тема моего юбилейного года», – отметил исполнитель.
ПМЭФ пройдет с 15 по 18 июня. Основная часть программы форума будет посвящена вопросам международных отношений.