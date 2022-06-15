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52 минуты назад

Участников Петербургского экономического форума попросили надеть маски

Lenta.ru

Гостям и участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) рекомендован масочный режим из-за пандемии COVID-19. На входе в павильоны мероприятия посетителей просят надеть маски и выдают их на входе, сообщает РИА Новости.

Участников ПМЭФ попросили надеть маски
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В городе масочный режим отменили еще 27 мая, после чего использование индивидуальных средств защиты гражданами носит рекомендательный характер.

ПМЭФ-2022 проходит с 15 по 18 июня. Темой форума выбрано «Новый мир — новые возможности», его программа будет разбита на четыре тематических раздела: Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени», «Экономика России: новые задачи и горизонты», «Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее» и «Инвестиции в человека — инвестиции в развитие».

Центральным событием форума станет выступление президента России Владимира Путина 17 июня. По словам помощника главы государства по международным делам Юрия Ушакова, Путин расскажет о том, какие задачи стоят перед страной.

Экономика,ПМЭФ-2022,Юрий Ушаков,Владимир Путин,
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