Гостей ПМЭФ встречает робот Дуняша

Петербургский международный экономический форум продлится 15-18 июня
Открывается юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Мероприятие пройдет до 18 июня, его посетят представители 115 стран и территорий. Как сообщает РБК, гостей форума встречает российский робот Дуняша, одетая в розовое платье с горошком. Дуняша продает мороженое, делает комплименты гостям ПМЭФ и рассказывает им «много интересных фактов». Издание публикует видео с роботом.
На видео Дуняша сообщила, что Санкт-Петербург входит в топ-20 городов мира по посещаемости среди туристов. Она также хвалит клиентов за покупку и объясняет им, как провести безналичный расчет.
Также журналисты опубликовали видео со стенда «Башкирской содовой компании». На кадрах «разумная сода» машет посетителям, что-то размешивает в чашке, медитирует в воздухе и улетает в космос, подмигивая.
ПМЭФ в этом году пройдет под девизом «Новый мир — новые возможности». Центральным событием ПМЭФ должно стать выступление президента России Владимира Путина 17 июня. Как рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков, Путин даст оценку ситуации в мировой политике и экономике, в том числе санкциям и торговым войнам.