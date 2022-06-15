Гостей ПМЭФ встречает робот Дуняша

Петербургский международный экономический форум продлится 15-18 июня

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Открывается юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Мероприятие пройдет до 18 июня, его посетят представители 115 стран и территорий. Как сообщает РБК, гостей форума встречает российский робот Дуняша, одетая в розовое платье с горошком. Дуняша продает мороженое, делает комплименты гостям ПМЭФ и рассказывает им «много интересных фактов». Издание публикует видео с роботом.

На видео Дуняша сообщила, что Санкт-Петербург входит в топ-20 городов мира по посещаемости среди туристов. Она также хвалит клиентов за покупку и объясняет им, как провести безналичный расчет.

Также журналисты опубликовали видео со стенда «Башкирской содовой компании». На кадрах «разумная сода» машет посетителям, что-то размешивает в чашке, медитирует в воздухе и улетает в космос, подмигивая.