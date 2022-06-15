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1 час назад

Волгоградская делегация примет участие в ПМЭФ-2022

Волгоградская правда

Программу участия делегации региона рассмотрели на оперативном совещании под председательством губернатора Андрея Бочарова.

Волгоградская делегация примет участие в ПМЭФ-2022
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Глава региона отметил, что на Петербургском международном экономическом форуме волгоградские делегаты будут заниматься серьёзной и объёмной работой, в связи с чем региональные органы власти должны оказать делегации содействие.

Планируется, что делегация Волгоградской области проведёт на полях форума ряд рабочих встреч с главами крупных компаний российских и госкорпораций. Ожидаются новые соглашения о сотрудничестве в экономической, производственной, инфраструктурной, социальной, гуманитарной и других сферах.

Экономика,ПМЭФ-2022,Андрей Бочаров,
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