Волгоградская делегация примет участие в ПМЭФ-2022

Глава региона отметил, что на Петербургском международном экономическом форуме волгоградские делегаты будут заниматься серьёзной и объёмной работой, в связи с чем региональные органы власти должны оказать делегации содействие.

Планируется, что делегация Волгоградской области проведёт на полях форума ряд рабочих встреч с главами крупных компаний российских и госкорпораций. Ожидаются новые соглашения о сотрудничестве в экономической, производственной, инфраструктурной, социальной, гуманитарной и других сферах.