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58 минут назад

На площадке ПМЭФ открылся стенд Генпрокуратуры

ТАСС

Стенд Генеральной прокуратуры России открылся на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе Генпрокуратуры.

На площадке ПМЭФ открылся стенд Генпрокуратуры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В рамках работы стенда представители бизнес-сообщества смогут получить ответы на интересующие их вопросы, связанные с правоприменительной практикой, а также оставить официальные обращения", - отметили в ведомстве.

Впервые стенд Генпрокуратуры был представлен на ПМЭФ в прошлом году.

В ведомстве отметили, что "в условиях неблагоприятных внешнеполитических и экономических факторов, обусловленных пандемией, а впоследствии санкционной агрессией западных стран, надзорным ведомством по поручению генерального прокурора Игоря Краснова обеспечивается равная защита как российских предпринимателей, так и иностранных компаний, которые продолжают свою деятельность в России".

Для этого используются все возможные формы обратной связи, включая регулярные личные приемы предпринимателей генпрокурором России и руководством прокуратур всех регионов страны, а также "Прямую линию для предпринимателей" на Едином портале прокуратуры.

"XXV Петербургский международный экономический форум предоставляет еще одну возможность обменяться с предпринимателями мнениями о состоянии законности в данной сфере, услышать о проблемах, мешающих бизнесу, и оперативно организовать рассмотрение конкретных обращений. Такой способ сотрудничества несомненно способствует продуктивному диалогу с предпринимателями", - уверены в Генпрокуратуре.

Экономика,ПМЭФ-2022,Игорь Краснов,Генпрокуратура РФ,
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