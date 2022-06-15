На площадке ПМЭФ открылся стенд Генпрокуратуры

Стенд Генеральной прокуратуры России открылся на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе Генпрокуратуры.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"В рамках работы стенда представители бизнес-сообщества смогут получить ответы на интересующие их вопросы, связанные с правоприменительной практикой, а также оставить официальные обращения", - отметили в ведомстве.

Впервые стенд Генпрокуратуры был представлен на ПМЭФ в прошлом году.

В ведомстве отметили, что "в условиях неблагоприятных внешнеполитических и экономических факторов, обусловленных пандемией, а впоследствии санкционной агрессией западных стран, надзорным ведомством по поручению генерального прокурора Игоря Краснова обеспечивается равная защита как российских предпринимателей, так и иностранных компаний, которые продолжают свою деятельность в России".

Для этого используются все возможные формы обратной связи, включая регулярные личные приемы предпринимателей генпрокурором России и руководством прокуратур всех регионов страны, а также "Прямую линию для предпринимателей" на Едином портале прокуратуры.