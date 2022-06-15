На площадке ПМЭФ открылся стенд Генпрокуратуры

Стенд Генеральной прокуратуры России открылся на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе Генпрокуратуры.
"В рамках работы стенда представители бизнес-сообщества смогут получить ответы на интересующие их вопросы, связанные с правоприменительной практикой, а также оставить официальные обращения", - отметили в ведомстве.
Впервые стенд Генпрокуратуры был представлен на ПМЭФ в прошлом году.
В ведомстве отметили, что "в условиях неблагоприятных внешнеполитических и экономических факторов, обусловленных пандемией, а впоследствии санкционной агрессией западных стран, надзорным ведомством по поручению генерального прокурора Игоря Краснова обеспечивается равная защита как российских предпринимателей, так и иностранных компаний, которые продолжают свою деятельность в России".
Для этого используются все возможные формы обратной связи, включая регулярные личные приемы предпринимателей генпрокурором России и руководством прокуратур всех регионов страны, а также "Прямую линию для предпринимателей" на Едином портале прокуратуры.
"XXV Петербургский международный экономический форум предоставляет еще одну возможность обменяться с предпринимателями мнениями о состоянии законности в данной сфере, услышать о проблемах, мешающих бизнесу, и оперативно организовать рассмотрение конкретных обращений. Такой способ сотрудничества несомненно способствует продуктивному диалогу с предпринимателями", - уверены в Генпрокуратуре.