Рубль стремительно восстановился: ослабили ли санкции экономику РФ

Введенные Западом санкции наносят ущерб по российской экономике, однако курс рубля резко отклоняется от складывающейся экономической ситуации, сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на JBpress.

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Автор Ёсукэ Цутида разбирался, в чем причина стремительного восстановления российской валюты. Так, он обращает внимание на новые условия России по оплате газа в рублях. Теперь, как отмечает эксперт, клиенты «Газпрома» в Европе, включая Германию и Италию, должны открывать счета в «Газпромбанке» и переводить платежи на эти счета.

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«Велика вероятность, что "Газпромбанк" по указанию российского правительства конвертирует евро или доллары, полученные с этих счетов, в рубли на валютном рынке», - отмечает автор.

Также он напоминает о проблемах с торговыми расчетами в РФ из-за отключения ряда крупных банков от SWIFT. Автор указывает и на запрет на покупку иностранной валюты с 9 марта. Так, ее можно обменивать только на рубли. В этой связи на валютном рынке торговля рублями не отличается активностью, а курс российской валюты нестабилен.

«Эти факторы могли привести к резкому восстановлению курса рубля, несмотря на ограничение торговых операций "Газпромбанком"», - пишет Цутида.

Автор при этом обращает внимание на то, что, согласно ежемесячным статистическим данным, состояние российской экономики стремительно ухудшается. Как указал эксперт, в РФ больше всего пострадала автомобильная сфера, производство в которой в апреле сократилось на 61,5%.

Вместе с тем Цутида отмечает рост товарооборота с такими ведущими развивающимися экономиками, как Индия и Китай.

«С точки зрения приобретения не только сырья и промежуточной продукции, но и потребительских товаров, которые не производятся в России, стабильный курс рубля весьма желателен. В связи с этим российские власти уделяют внимание стабильности валюты», - заявил он.