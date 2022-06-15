Рубль стремительно восстановился: ослабили ли санкции экономику РФ

Введенные Западом санкции наносят ущерб по российской экономике, однако курс рубля резко отклоняется от складывающейся экономической ситуации, сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на JBpress.
Автор Ёсукэ Цутида разбирался, в чем причина стремительного восстановления российской валюты. Так, он обращает внимание на новые условия России по оплате газа в рублях. Теперь, как отмечает эксперт, клиенты «Газпрома» в Европе, включая Германию и Италию, должны открывать счета в «Газпромбанке» и переводить платежи на эти счета.
«Велика вероятность, что "Газпромбанк" по указанию российского правительства конвертирует евро или доллары, полученные с этих счетов, в рубли на валютном рынке», - отмечает автор.
Также он напоминает о проблемах с торговыми расчетами в РФ из-за отключения ряда крупных банков от SWIFT. Автор указывает и на запрет на покупку иностранной валюты с 9 марта. Так, ее можно обменивать только на рубли. В этой связи на валютном рынке торговля рублями не отличается активностью, а курс российской валюты нестабилен.
«Эти факторы могли привести к резкому восстановлению курса рубля, несмотря на ограничение торговых операций "Газпромбанком"», - пишет Цутида.
Автор при этом обращает внимание на то, что, согласно ежемесячным статистическим данным, состояние российской экономики стремительно ухудшается. Как указал эксперт, в РФ больше всего пострадала автомобильная сфера, производство в которой в апреле сократилось на 61,5%.
Вместе с тем Цутида отмечает рост товарооборота с такими ведущими развивающимися экономиками, как Индия и Китай.
«С точки зрения приобретения не только сырья и промежуточной продукции, но и потребительских товаров, которые не производятся в России, стабильный курс рубля весьма желателен. В связи с этим российские власти уделяют внимание стабильности валюты», - заявил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и дружественные ей страны ищут новые пути взаимодействия на фоне введения санкций и появления других рисков.