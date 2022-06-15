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23 минуты назад

"Газпром нефть" представила на ПМЭФ арт-инсталляцию "Погружаясь в Арктику"

ТАСС

"Газпром нефть" презентовала на Петербургском международном экономическом форуме арт-проект "Погружаясь в Арктику". В центре главного павильона ПМЭФ создан гигантский "ледяной" куб, показывающий мир крайнего севера и его морских обитателей, сообщает компания.

"Газпром нефть" представила на ПМЭФ арт-инсталляцию "Погружаясь в Арктику"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Арт-проект создан креативной командой "Газпром нефти" совместно со студией Radugadesign, его концепция основана на двойственности природы севера, в которой сочетаются внутренняя энергия и хрупкость. Она передана в образах морских животных и явлений природы.

В одной из сцен инсталляции из ее экрана появляется цифровая фигура моржа, зависая прямо над зрителями. Эту оптическую иллюзию создает технология 3D Naked Eye, которая позволяет видеть объемные изображения без специальных очков. На арт-объекте также представлены ряд других арктических животных, в том числе занесенный в Красную книгу морской единорог - нарвал.

В работе над арт-проектом приняли участие ученые из арктических экспедиций "Газпром нефти", которые консультировали художников и программистов при создании виртуальных животных. "Это позволило добиться максимальной точности изображений", - уточнили в компании.

Экономика,ПМЭФ-2022,Газпромнефть,
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