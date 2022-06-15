"Газпром нефть" представила на ПМЭФ арт-инсталляцию "Погружаясь в Арктику"

"Газпром нефть" презентовала на Петербургском международном экономическом форуме арт-проект "Погружаясь в Арктику". В центре главного павильона ПМЭФ создан гигантский "ледяной" куб, показывающий мир крайнего севера и его морских обитателей, сообщает компания.

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Арт-проект создан креативной командой "Газпром нефти" совместно со студией Radugadesign, его концепция основана на двойственности природы севера, в которой сочетаются внутренняя энергия и хрупкость. Она передана в образах морских животных и явлений природы.

В одной из сцен инсталляции из ее экрана появляется цифровая фигура моржа, зависая прямо над зрителями. Эту оптическую иллюзию создает технология 3D Naked Eye, которая позволяет видеть объемные изображения без специальных очков. На арт-объекте также представлены ряд других арктических животных, в том числе занесенный в Красную книгу морской единорог - нарвал.