Мишустин раскрыл глобальную цель правительства России

Глобальная цель работы российского правительства — обеспечение экономического суверенитета Российской Федерации. Об этом заявил премьер страны Михаил Мишустин, выступая перед участниками Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на вводной сессии по экономическим вопросам.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Глобальная цель нашей с вами работы — обеспечение экономического суверенитета Российской Федерации. У страны достаточно собственных ресурсов, чтобы продолжить развитие, игнорируя все попытки нас как-то задержать, остановить или повернуть назад», — заявил Мишустин. Его слова приводит сайт правительства РФ.

Глава кабмина отметил, что экономика России справляется с санкционным давлением. В том числе благодаря масштабным мерам поддержки бизнеса, принятым по поручению президента Владимира Путина. «Экономика плавно адаптируется к новым вызовам, сохраняется макроэкономическая стабильность, выполняются все намеченные социальные программы», — отметил Мишустин.

Он подчеркнул, что «антироссийские выпады Запада ударили и по мировым рынкам, еще не до конца оправившимся от последствий пандемии». «Это привело к рекордным показателям инфляции во многих странах, подорожанию бензина, угрозе возникновения дефицита продовольствия», — заметил Мишустин.

Санкционное давление на Россию усилилось с начала спецоперации на Украине. Многие западные компании объявили об уходе с российского рынка; активы РФ и ее граждан за рубежом были заморожены.