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1 час назад

Мишустин раскрыл глобальную цель правительства России

Ura.Ru

Глобальная цель работы российского правительства — обеспечение экономического суверенитета Российской Федерации. Об этом заявил премьер страны Михаил Мишустин, выступая перед участниками Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на вводной сессии по экономическим вопросам.

Мишустин раскрыл глобальную цель правительства России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Глобальная цель нашей с вами работы — обеспечение экономического суверенитета Российской Федерации. У страны достаточно собственных ресурсов, чтобы продолжить развитие, игнорируя все попытки нас как-то задержать, остановить или повернуть назад», — заявил Мишустин. Его слова приводит сайт правительства РФ.

Глава кабмина отметил, что экономика России справляется с санкционным давлением. В том числе благодаря масштабным мерам поддержки бизнеса, принятым по поручению президента Владимира Путина. «Экономика плавно адаптируется к новым вызовам, сохраняется макроэкономическая стабильность, выполняются все намеченные социальные программы», — отметил Мишустин.

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Он подчеркнул, что «антироссийские выпады Запада ударили и по мировым рынкам, еще не до конца оправившимся от последствий пандемии». «Это привело к рекордным показателям инфляции во многих странах, подорожанию бензина, угрозе возникновения дефицита продовольствия», — заметил Мишустин.

Санкционное давление на Россию усилилось с начала спецоперации на Украине. Многие западные компании объявили об уходе с российского рынка; активы РФ и ее граждан за рубежом были заморожены.

Петербургский международный экономический форум начинает свою работу 15 июня. Он пройдет уже в 25-й раз. Площадка собирает лидеров бизнеса, политики, представителей экспертного, научного сообществ. Уже многие годы в его работе принимает участие президент России Владимир Путин. Его выступление ожидается 17 июня.

Экономика,ПМЭФ-2022,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Правительство РФ,
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