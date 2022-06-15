Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 57.09EUR 59.25
Войти в почту
45 минут назад

Мишустин: «Экономика России адаптируется к новым вызовам»

Лера Букина

Российская экономика плавно приспосабливается к новым вызовам и справляется с санкционным давлением. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в среду на стратегической сессии по основным направлениям экономической политики в условиях внешнего санкционного давления, передает ТАСС.

Мишустин: «Экономика России адаптируется к новым вызовам»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Экономика плавно адаптируется к новым вызовам, сохраняется макроэкономическая стабильность, выполняются все намеченные социальные программы, последовательно снижается административная нагрузка и улучшаются условия для реализации проектов», - подчеркнул председатель правительства.

По его мнению, «в целом можно сказать, что на данном этапе экономика справляется с санкционным давлением».

Как указал глава кабинета министров, этому способствуют решения, которые были приняты в рамках достижения национальных целей развития до 2030 года, и те шаги, которые предпринимаются для реализации национальных проектов и стратегических инициатив.

«Часть принятых в последние несколько месяцев мер рассчитаны на краткосрочную перспективу, что дает возможность бизнесу оперативно предпринять необходимые действия: построить торговые цепочки, найти новых поставщиков, сдвинуть сроки выполнения обязательств. По сути, это период адаптации к новым текущим вызовам и поиск быстрых ответов на самые острые вопросы», - подчеркнул Мишустин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и дружественные ей страны ищут новые пути взаимодействия на фоне введения санкций и появления других рисков.

Экономика,Михаил Мишустин,Дмитрий Песков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители