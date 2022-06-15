Мишустин: «Экономика России адаптируется к новым вызовам»

Российская экономика плавно приспосабливается к новым вызовам и справляется с санкционным давлением. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в среду на стратегической сессии по основным направлениям экономической политики в условиях внешнего санкционного давления, передает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Экономика плавно адаптируется к новым вызовам, сохраняется макроэкономическая стабильность, выполняются все намеченные социальные программы, последовательно снижается административная нагрузка и улучшаются условия для реализации проектов», - подчеркнул председатель правительства.

По его мнению, «в целом можно сказать, что на данном этапе экономика справляется с санкционным давлением».

Как указал глава кабинета министров, этому способствуют решения, которые были приняты в рамках достижения национальных целей развития до 2030 года, и те шаги, которые предпринимаются для реализации национальных проектов и стратегических инициатив.

«Часть принятых в последние несколько месяцев мер рассчитаны на краткосрочную перспективу, что дает возможность бизнесу оперативно предпринять необходимые действия: построить торговые цепочки, найти новых поставщиков, сдвинуть сроки выполнения обязательств. По сути, это период адаптации к новым текущим вызовам и поиск быстрых ответов на самые острые вопросы», - подчеркнул Мишустин.