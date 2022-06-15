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1 час назад

Токаев отказался нарушать западные санкции ради России

Газета.Ruиещё 1

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна не будет нарушать западные санкции против России. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

«Санкции есть санкции. Тем более мы получаем уведомления о вторичных санкциях со стороны Запада. Идет очень сложная, деликатная работа, которую я назвал бы прохождением между Сциллой и Харибдой», — объяснил положение Казахстана Токаев.

При этом казахстанский лидер сказал, что работа его страны с Россией продолжается, и все заключенные договоры остаются в силе.

«Я уверен, что Россия справится с нынешними трудностями. (...) Россия очень хорошо действует именно в экстремальных ситуациях», — сказал Токаев.

При этом он назвал неверными предположения, что Казахстан чем-то обязан России за помощь во время январского политического кризиса по линии ОДКБ.

«В России некоторые лица перевирают эту ситуацию, утверждая, что Россия спасла Казахстан, а Казахстан должен теперь вечно служить и кланяться в ноги России. Я считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, далекие от реальности», — отметил лидер союзнической страны, добавив, что Нур-Султан такой же активный член ОДКБ.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что Казахстан не будет помогать России обходить санкции.

Экономика,Видео,
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