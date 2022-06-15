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51 минуту назад

Стала известна цена подорожавшего обеда на ПМЭФ

Lenta.ru

Цены на блюда в VIP-меню на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выросли по сравнению с прошлым годом. Об этом стало известно Telegram-каналу RTVI.

Стала известна цена подорожавшего обеда на ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Корреспондент выложил фотографии меню с мероприятия и заметил подорожание некоторые позиций. Так, например, обеденный набор теперь стоит 4500 тысячи рублей. На выбор посетителям представили блюда русской, средиземноморской и паназиатской кухонь. Также доступен сет для вегетарианцев.

Как уточнил Telegram-канал Ura.ru, в прошлом году обеденный сет был доступен за 3800 рублей. Также журналисты сравнили цены одного бокала вина: в 2021-м цена варьировалась от 1100 до 1800 рублей, в 2022 году самое дешевое вино можно купить за 1200 рублей.

ПМЭФ-2022 проходит с 15 по 18 июня. Тема форума — «Новый мир — новые возможности», его программа будет разбита на четыре тематических раздела: «Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени», «Экономика России: новые задачи и горизонты», «Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее» и «Инвестиции в человека — инвестиции в развитие». Центральным событием форума станет выступление президента России Владимира Путина 17 июня.

Экономика,ПМЭФ-2022,Владимир Путин,
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