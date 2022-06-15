Лавров на полях ПМЭФ проведет встречи с представителями нескольких стран

Глава МИД России Сергей Лавров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проведет двусторонние встречи с рядом иностранных партнеров, среди которых премьер-министры Кубы и ЦАР Мануэль Марреро и Феликс Молуа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду на брифинге на полях ПМЭФ.

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"По традиции министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров примет участие в мероприятиях форума. На полях намечено проведение двусторонних переговоров с иностранными партнерами. На настоящий момент подтверждены встречи с премьер-министром Кубы, вице-президентом Венесуэлы, премьер-министром Центрально-Африканской Республики, спецпредставителем Никарагуа по отношениям с Россией и рядом других иностранных гостей", - указала дипломат.

Ранее парламент Никарагуа одобрил инициативу президента страны Даниэля Ортеги продлить до конца года разрешение на пребывание в стране воинских контингентов иностранных государств, в том числе России.