Губернатор Астраханской области подписал на ПМЭФ-2022 соглашение с ООО «Агро Яр»

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал первое соглашение на Петербургском экономическом международном форуме. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Астраханской области пресс-служба администрации губернатора Астраханской области

Соглашение было подписано с ООО «Агро Яр». Оно предусматривает реализацию инвестпроекта по выращиванию картофеля и зерновых в Черноярском районе Астраханской области. Общий объем инвестиций составит 6 млрд рублей.

Подписи под документом в рамках ПМЭФ-2022 поставили глава региона Игорь Бабушкин и генеральный директор ООО «Агро Яр» Антон Мингазов.

Проект будет реализован в течение 2022-2027 годов. По нему планируется выращивать 150 тысяч тонн картофеля и 50 тысяч тонны зерновых в год. Культуры высадят на неиспользуемых землях сельхозначения общей площадью около 12 тыс. га, здесь же построят хранилище емкостью 135 тысяч тонн.