Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 57.09EUR 59.25
Войти в почту
47 минут назад

Пушилин и Беглов открыли ПМЭФ выстрелом из пушки

Lenta.ru

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов открыли Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) выстрелом из пушки. Видео с торжественного открытия публикует Пятый канал.

Пушилин и Беглов произвели выстрел из двух пушек с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. За одной пушкой с Бегловым стоял редседатель Законодательного Собрания Александр Бельский. В 2022 году ПМЭФ станет юбилейным — форум проходит в 25-ый раз.

МЭФ-2022 проходит с 15 по 18 июня. Тема форума — «Новый мир — новые возможности», его программа будет разбита на четыре тематических раздела: «Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени», «Экономика России: новые задачи и горизонты», «Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее» и «Инвестиции в человека — инвестиции в развитие».

Центральным событием форума станет выступление президента России Владимира Путина 17 июня. Путин примет участие в пленарном заседании, проведет двусторонние встречи с рядом приглашенных на форум зарубежных лидеров и отдельно пообщается с представителями российских СМИ.

Экономика,Видео,ПМЭФ-2022,Александр Бельский,Денис Пушилин,Александр Беглов,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители