Пушилин и Беглов открыли ПМЭФ выстрелом из пушки

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов открыли Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) выстрелом из пушки. Видео с торжественного открытия публикует Пятый канал.

Пушилин и Беглов произвели выстрел из двух пушек с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. За одной пушкой с Бегловым стоял редседатель Законодательного Собрания Александр Бельский. В 2022 году ПМЭФ станет юбилейным — форум проходит в 25-ый раз.

МЭФ-2022 проходит с 15 по 18 июня. Тема форума — «Новый мир — новые возможности», его программа будет разбита на четыре тематических раздела: «Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени», «Экономика России: новые задачи и горизонты», «Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее» и «Инвестиции в человека — инвестиции в развитие».