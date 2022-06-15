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1 час назад

Коллективный стенд "Большая Сибирь" представит на ПМЭФ 232 инвестпроекта

ТАСС

Единый коллективный стенд регионов Сибирского федерального округа представит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 232 инвестпроекта на общую сумму более 5,5 трлн рублей в более чем 20 экономических сферах, включая укрепление продовольственной безопасности и создание импортозамещающих производств. Об этом сообщает в среду пресс-служба Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС).

Коллективный стенд "Большая Сибирь" представит на ПМЭФ 232 инвестпроекта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Проекты портфеля "Большая Сибирь" - это 232 инвестпроекта на общую сумму свыше 5,5 трлн рублей - обеспечивают создание 224 000 высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Программа стенда "Большая Сибирь" открылась подписанием меморандума о научно-технологическом сотрудничестве между СО РАН и представителями КНР - пилотной зоной регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай - ШОС".

По словам председателя исполнительного комитета МАСС Геннадия Гусельникова, подписание меморандума позволит расширить сотрудничество между научно-техническими предприятиями Сибирского федерального округа и Китайской Народной Республики.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.

Экономика,ПМЭФ-2022,РАН,ШОС,
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