Коллективный стенд "Большая Сибирь" представит на ПМЭФ 232 инвестпроекта

Единый коллективный стенд регионов Сибирского федерального округа представит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 232 инвестпроекта на общую сумму более 5,5 трлн рублей в более чем 20 экономических сферах, включая укрепление продовольственной безопасности и создание импортозамещающих производств. Об этом сообщает в среду пресс-служба Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС).

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"Проекты портфеля "Большая Сибирь" - это 232 инвестпроекта на общую сумму свыше 5,5 трлн рублей - обеспечивают создание 224 000 высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Программа стенда "Большая Сибирь" открылась подписанием меморандума о научно-технологическом сотрудничестве между СО РАН и представителями КНР - пилотной зоной регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай - ШОС".

По словам председателя исполнительного комитета МАСС Геннадия Гусельникова, подписание меморандума позволит расширить сотрудничество между научно-техническими предприятиями Сибирского федерального округа и Китайской Народной Республики.