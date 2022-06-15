Более 40 культурных мероприятий вошли в культурную программу ПМЭФ-2022

«В этом году более 40 различных мероприятий вошли в общую культурную программу. Они по традиции подготовлены не только для самих участников форума, но и для жителей Петербурга. Так, из значимых проектов стоит отметить концерт на Дворцовой площади, который пройдёт 17 июня. В нём примут участие популярные исполнители. Концерт называется «Звёзды Русского радио», — отметил он в разговоре с «Петербургским дневником».