На ПМЭФ показали первый российский электрогрузовик

На ПМЭФ-2022 продемонстрировали первый российский «электрогрузомобиль» EVM PRO. Его планируют производить в Петербурге. Как сообщил Sputnik, на одном заряде автомобиль может проехать 300 км, чего достаточно для использования без подзарядки в течение суток. 1 км пробега стоит 7–8 рублей, при этом у аналогов — 13–15 рублей, у электрического Ford Transit — 20 рублей.

Фото: Фонд Росконгресс Фонд Росконгресс

Генеральный директор производителя машины «Электромобили Мануфэкчуринг рус» Илья Рашкин рассказал, что автомобиль подойдёт для перевозок внутри городов — например, для доставок с маркетплейсов. Он также сказал, что EVM PRO практически полностью состоит из российских компонентов, а сама компания не зависит от западных поставок.

EVM

Рашкин пообещал, что серийное производство электрогрузовика начнётся в сентябре. Сейчас ежегодно планируется выпускать 1000 единиц с последующим расширением производства, рассказал он.

Цена автомобиля — 3,5 млн рублей до возможных льгот и субсидий от государства. Его конкурент — электрический Ford Transit — до ухода компании из России стоил 8–10 млн рублей, рассказал гендиректор.

Ранее сообщалось, что Минпромторг утвердил требования к зарядным станциям для электромобилей (ЭЗС), строительство которых будет субсидироваться. Они должны обязательно иметь китайский стандарт зарядки GB/T. Всего на станции должно быть установлено не менее трёх разъёмов. Устанавливать европейский CCS и японский CHAdeMO можно опционально. Программа субсидирования рассчитана на 2022–2024 годы, её авторы предполагают установить 2900 быстрых зарядок по всей стране.

О ПМЭФ-2022

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — ежегодная экономическая конференция в России, которую в СМИ часто называют «русским Давосом» (по аналогии со Всемирным экономическим форумом в швейцарском Давосе). Юбилейный, 25-й ПМЭФ проходит 15–18 июня 2022 года. Главная тема форума в этом году — «Новый мир — новые возможности».

На площадке форума встречаются лидеры государств, министры финансов, руководители российских и иностранных компаний, финансисты и учёные. Они обсуждают экономические вопросы, стоящие перед Россией и мировыми рынками. Ежегодно форум посещают более 10 000 участников из более чем 140 стран мира. С 2005 года в работе форума принимает участие президент России.

Форум имеет практическую направленность. С 2010 года в рамках ПМЭФ было подписано несколько сотен инвестиционных соглашений и меморандумов на общую сумму почти $600 млрд. Больше всего договоров заключили в 2013-м: 102 соглашения на общую сумму 9,6 трлн рублей. В 2019 году сумма соглашений составила 3,271 трлн рублей, в 2021 году — 4,267 трлн рублей.