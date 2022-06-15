ТАСС подписал меморандум о сотрудничестве со Ставропольем

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на полях Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о сотрудничестве. В соответствии с договоренностью ТАСС организует подготовку журналистов региональных СМИ.
"Нас скрепляет давняя, тесная, теплая дружба, а после подписания этого меморандума наши отношения будут так близки, что по количеству эксклюзивов мы опередим всех и, думаю, принесем большую пользу Ставропольскому краю с точки зрения обучения журналистов, обмена опытом. Мы всегда готовы во всем помогать информационно", - сказал Михайлов.
В частности, ТАСС поможет региональным СМИ наладить сотрудничество с ведущими российскими и зарубежными медиа, в том числе по организации пресс-туров на Ставрополье. Кроме этого, на базе ТАСС будут проходить стажировки, мастер-классы и семинары по переподготовке региональных журналистов.
В свою очередь правительство края планирует предоставлять ТАСС информацию о проектах и программах развития, а также организовывать эксклюзивные интервью с общественными деятелями, представителями культуры и бизнеса региона.
Глава региона подчеркнул важность длительного сотрудничества сторон и поблагодарил Михайлова за информационную поддержку.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в 2022 году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.