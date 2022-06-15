Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+29° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
22 минуты назад

ТАСС проведет образовательные программы для журналистов Ставропольского края

ТАССиещё 1

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на полях Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о сотрудничестве. В соответствии с договоренностью ТАСС организует подготовку журналистов региональных СМИ.

ТАСС подписал меморандум о сотрудничестве со Ставропольем
Фото: ТАССТАСС

"Нас скрепляет давняя, тесная, теплая дружба, а после подписания этого меморандума наши отношения будут так близки, что по количеству эксклюзивов мы опередим всех и, думаю, принесем большую пользу Ставропольскому краю с точки зрения обучения журналистов, обмена опытом. Мы всегда готовы во всем помогать информационно", - сказал Михайлов.

В частности, ТАСС поможет региональным СМИ наладить сотрудничество с ведущими российскими и зарубежными медиа, в том числе по организации пресс-туров на Ставрополье. Кроме этого, на базе ТАСС будут проходить стажировки, мастер-классы и семинары по переподготовке региональных журналистов.

В свою очередь правительство края планирует предоставлять ТАСС информацию о проектах и программах развития, а также организовывать эксклюзивные интервью с общественными деятелями, представителями культуры и бизнеса региона.

Глава региона подчеркнул важность длительного сотрудничества сторон и поблагодарил Михайлова за информационную поддержку.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в 2022 году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.

Сергей Михайлов,Владимир Владимиров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители