ТАСС подписал меморандум о сотрудничестве со Ставропольем

"Нас скрепляет давняя, тесная, теплая дружба, а после подписания этого меморандума наши отношения будут так близки, что по количеству эксклюзивов мы опередим всех и, думаю, принесем большую пользу Ставропольскому краю с точки зрения обучения журналистов, обмена опытом. Мы всегда готовы во всем помогать информационно", - сказал Михайлов.