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1 час назад

Что может повлиять на мировую экономику сильнее украинского кризиса

Елена Прошина

Любые военные действия Китая на Тайване повлияют на мировые торговые потоки больше, чем конфликт на Украине, так как ситуация повлечет за собой нехватку полупроводниковых чипов. Об этом пишет агентство Reuters.

Что может повлиять на мировую экономику сильнее украинского кризиса
Фото: ReutersReuters

Агентство обращает внимание на то, что спецоперация РФ на Украине спровоцировала рост цена на сырьевые товары, а также запреты на экспорт продовольствия. В результате в бедных страна возник риск голода.

В случае нападения КНР сбои, которые с ними возникнут, приведут к еще худшим последствиям, заявил собеседник агентства в кулуарах крупной министерской встречи Всемирной торговой организации в Женеве, сославшись на зависимость мира от Тайваня в чипах, которые используются в электромобилях и смартфонах.

Так, в мире могут возникнуть гораздо более серьезные нарушения международных цепочек поставок и международного экономического порядка.

Ранее тайваньское издание Digitimes, ссылаясь на Министерство торговли страны, сообщило, что власти Тайваня приняли решение запретить экспорт в Россию и Белоруссию чипов с тактовой частотой более 25 МГц, а также литографическое оборудование, используемое для изготовления таких микросхем.

Экономика,ВТО,
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