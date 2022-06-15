На ПМЭФ презентовали Центр поддержки бизнеса в Москве

«Серьезная наша новая разработка - это непосредственно агрегатор мер поддержки, когда любой бизнес может прийти, ввести свои параметры, и система просто автоматически подбирает меры поддержки, которые есть на федеральном уровне, на нашем уровне. И тогда уже бизнес может принимать решение, чем им воспользоваться, что для него более эффективно. Сейчас у нас в агрегаторе сосредоточено 130 мер поддержки, работает кол-центр», - заявил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.