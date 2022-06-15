На ПМЭФ презентовали Центр поддержки бизнеса в Москве

Центр поддержки бизнеса в Москве презентовали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Серьезная наша новая разработка - это непосредственно агрегатор мер поддержки, когда любой бизнес может прийти, ввести свои параметры, и система просто автоматически подбирает меры поддержки, которые есть на федеральном уровне, на нашем уровне. И тогда уже бизнес может принимать решение, чем им воспользоваться, что для него более эффективно. Сейчас у нас в агрегаторе сосредоточено 130 мер поддержки, работает кол-центр», - заявил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.
Он уточнил, что агрегатор функционирует в рамках работы антикриминального центра поддержки бизнеса в Москве.
«Мы решили создать центр поддержки экономики, который обеспечивает решение нескольких задач. Первое - это анализ экономической ситуации. Мы здесь работаем не только с данными Росстата. Мы здесь анализируем достаточно большой блок административных данных, начиная с данных Пенсионного фонда, заканчивая нарезкой данных контрольно-кассовой техники, которые мы видим в онлайн-режиме. Дальше мы вырабатываем меры поддержки, которые необходимы бизнесу», - добавил руководитель департамента.
Пуртов также отметил, что перечень мер поддержки необходимо дополнять с учетом специфики региона.
XXV Петербургский международный экономический форум начал свою работу 15 июня и завершится 18 июня.