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43 минуты назад

Центр поддержки бизнеса в Москве презентовали на ПМЭФ

Агентство «Москва»иещё 2

Центр поддержки бизнеса в Москве презентовали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

На ПМЭФ презентовали Центр поддержки бизнеса в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Серьезная наша новая разработка - это непосредственно агрегатор мер поддержки, когда любой бизнес может прийти, ввести свои параметры, и система просто автоматически подбирает меры поддержки, которые есть на федеральном уровне, на нашем уровне. И тогда уже бизнес может принимать решение, чем им воспользоваться, что для него более эффективно. Сейчас у нас в агрегаторе сосредоточено 130 мер поддержки, работает кол-центр», - заявил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что агрегатор функционирует в рамках работы антикриминального центра поддержки бизнеса в Москве.

«Мы решили создать центр поддержки экономики, который обеспечивает решение нескольких задач. Первое - это анализ экономической ситуации. Мы здесь работаем не только с данными Росстата. Мы здесь анализируем достаточно большой блок административных данных, начиная с данных Пенсионного фонда, заканчивая нарезкой данных контрольно-кассовой техники, которые мы видим в онлайн-режиме. Дальше мы вырабатываем меры поддержки, которые необходимы бизнесу», - добавил руководитель департамента.

Пуртов также отметил, что перечень мер поддержки необходимо дополнять с учетом специфики региона.

XXV Петербургский международный экономический форум начал свою работу 15 июня и завершится 18 июня.

Экономика,ПМЭФ-2022,Росстат,
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