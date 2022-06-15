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50 минут назад

Башкирские рестораторы подготовили Путину особое меню с тремя видами кыстыбая на ПМЭФ

Слово и Дело

Рестораторы из Башкортостана подготовили для российского лидера Владимира Путина особое меню на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который стартовал в Северной столице 15 июня.

Башкирские рестораторы подготовили Путину особое меню на ПМЭФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Федеральное агентство новостей, входящее в Медиагруппу «Патриот», информирует, что президент России прибудет на ПМЭФ 17 июня. Для него рестораторы подготовили особое меню, основываясь на татарских, чувашских и башкирских традициях. Путину будут предложены три разновидности традиционного кыстыбая (пресная лепешка с разной начинкой) — Картатайкина любовь, Няняйкина классика и Матур Батыр.

Для гостей ПМЭФ рестораторы также приготовили бизнес-ланчи, которые состоят из двух сетов. Помимо этого, они смогут отведать любое блюдо из меню по желанию.

Напомним, что в этом году проводится юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум, на котором будут представлены все континенты.

Экономика,ПМЭФ-2022,Владимир Путин,
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