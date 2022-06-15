Башкирские рестораторы подготовили Путину особое меню на ПМЭФ

Рестораторы из Башкортостана подготовили для российского лидера Владимира Путина особое меню на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который стартовал в Северной столице 15 июня.

Федеральное агентство новостей, входящее в Медиагруппу «Патриот», информирует, что президент России прибудет на ПМЭФ 17 июня. Для него рестораторы подготовили особое меню, основываясь на татарских, чувашских и башкирских традициях. Путину будут предложены три разновидности традиционного кыстыбая (пресная лепешка с разной начинкой) — Картатайкина любовь, Няняйкина классика и Матур Батыр.

Для гостей ПМЭФ рестораторы также приготовили бизнес-ланчи, которые состоят из двух сетов. Помимо этого, они смогут отведать любое блюдо из меню по желанию.