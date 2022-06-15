На ПМЭФ пройдет сессия при поддержке Rutube

На Петербургском международном экономическом форуме 16 июня состоится сессия «Информационная борьба: защита национального медийного суверенитета», в ходе которой представители медиа, ИТ-компаний и власти обсудят меры противодействия кибератакам на российские медийные ресурсы и защиту отечественного цифрового медиапространства.
В дискуссии примут участие генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, начальник управления Президента РФ по развитию информационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, заместитель генерального директора «Газпром-медиа Холдинга», генеральный директор Rutube Александр Моисеев, директор по исследованиям и разработке «Лаборатории Касперского» Антон Иванов, генеральный директор Positive Technologies Денис Баранов, заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов, вице-президент ПАО «Ростелеком» по информационной безопасности Игорь Ляпунов, а также генеральный директор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков.
«Инцидент, с которым Rutube столкнулся в мае, доказал, что ни один цифровой ресурс сегодня не может быть на 100% защищен от действий злоумышленников. В первую очередь в условиях информационного противостояния страдают средства массовой информации и коммуникации.
А в результате — люди, которые лишаются доступа к достоверным источникам. Приоритетная задача государства, представителей медиа и ИТ-компаний — сплотиться в решении этого вопроса», — отметил генеральный директор Rutube Александр Моисеев.