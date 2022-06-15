На ПМЭФ-2022 презентовали медицинские стартапы

Поддержка инновационных проектов в медицине и фармацевтике, созданных студентами и аспирантами медицинских вузов, — один из инструментов развития и обновления системы здравоохранения. Наука, идя путем проб и ошибок, может получить большой портфель практических идей для разработки и внедрения в жизнь. Так считает председатель Комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко. Проект «Медицина молодая» она представила на площадке Евразийского женского форума, которая впервые появилась в рамках 25-го, юбилейного, Петербургского международного экономического форума.

Фото: Сергей Кулаков / Росконгресс Сергей Кулаков / Росконгресс

Первый конкурс

Видео дня

Организаторы проекта «Медицина молодая» в 2021 году впервые провели конкурс инновационных проектов и идей среди студентов и аспирантов 60 медицинских вузов страны. Это ординаторы, аспиранты, молодые врачи, студенты, участники стартапов младше 35 лет. Десятки самых интересных концепций собраны в сборник для изучения специалистами. Проекты разделены на группы — среди них есть новые онлайн-сервисы по поддержанию здоровья людей, применение IT-технологий для поддержания здорового образа жизни, внедрение искусственного интеллекта для решения проблем социально значимых заболеваний и проекты полипептидной терапии.

Один из победителей конкурса — аспирант Северо-Западного университета имени Мечникова Юлия Топалова рассказала по видео-конференц-связи о проекте применения дистанционных технологий для улучшения скрининговой диагностики неуточненной диспепсии — заболеваний желудка и пищеварительной системы, которые трудно определить без обследования.

Возрастной ценз

Другой победитель конкурса 2021 года — ассистент Уральского медицинского университета Мэхрибан Данилова придумала мобильное приложение по питанию для подростков, рекомендации в котором формируются на основе анализа состояния здоровья, фактического питания и пищевого поведения детей и подростков. По ее словам, тенденции в этой области не очень радостные. Наблюдается ежегодный прирост на 1-3 процента числа детей, страдающих ожирением.

Проект вызвал наибольший интерес участников сессии, и, как отметила Инна Святенко, такие приложения не должны подвергаться возрастному цензу, их нужно разрабатывать и внедрять для всех поколений граждан.

В перспективе, по мнению сенатора, предметом обсуждения должны стать не только идеи и проекты по здоровьесбережению, но и долгосрочные форматы поддержки отечественной медицины.