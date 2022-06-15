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47 минут назад

Бизнесмен из Бангладеш рассказал, зачем приехал на ПМЭФ-2022

Слово и Дело

ПМЭФ — интересное мероприятие не только с точки зрения заключения контрактов и обсуждения важных вопросов, но и связи, благодаря визиту большого числа иностранцев. Корреспонденту «Слово и Дело» (входит в состав Медиагруппы «Патриот») удалось пообщаться с Саифом али Ханом, бизнесменом из Бангладеш. Он занимается туризмом, импортом и экспортом и развитием IT-технологий.

Бизнесмен из Бангладеш рассказал, зачем приехал на ПМЭФ-2022
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Наша цель — это бизнес. Этот форум дает нам возможности, активность, знакомства, в чем я очень заинтересован. Люди из Бангладеш могут контактировать с русскими бизнесменами. Это прекрасно», — рассказал нам бизнесмен.

По его мнению, отношения между Россией и Бангладеш могут выйти на новый уровень, в том числе и за счет проведения форума. Странам нужны контакты, взаимный интерес и много упорной работы, но в итоге получится достичь успеха и выстроить взаимовыгодное сотрудничество, рассуждает наш собеседник.

«Отношения между Россией и Бангладеш сейчас на очень хорошем уровне. Они начались с момента объявления Бангладеш независимости в 1971 году. Сейчас у нас есть все возможности, чтобы поднять наши отношения на новый уровень. Предстоит много работы, и я думаю, что этот форум поможешь достичь нам успеха», — сказал Саиф али Хан.

По его мнению, проблемой на данный момент являются некоторые сложности в банковских переводах. Тем не менее бизнесмен убежден, что если страны на государственном уровне смогут решить этот вопрос, сотрудничество выйдет на новый уровень.

«Большая проблема, которую нам предстоит решить, это сложности с денежными переводами. Даже если мы хотим развивать бизнес с Россией, именно это рушит наши планы. Бангладеш сегодня развивающая страна, и мы представляем собой огромный рынок автомобилей, технологий и т.д. Россия могла бы стать заказчиком многих продуктов, которые мы производим. Я считаю, если мы сможем разрешить проблемы с переводами, то нас ждет выгодное сотрудничество», — рассуждает бизнесмен.

Экономика,ПМЭФ-2022,
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