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35 минут назад

В ДНР планируется ввести режим особой экономической зоны

Газета.Ruиещё 3

Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко заявил, что в регионе планируют ввести особую экономическую зону по образцу Крыма. Об этом он сообщил на полях ПМЭФ, передает ТАСС.

В ДНР могут ввести режим особой экономической зоны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Однозначно, что мы будем интегрироваться все больше и больше с Российской Федерацией. Мы точно абсолютно пойдем по тем инструментариям, которые есть сегодня в России — это и создание особой экономической зоны, мы планируем на всю территорию распространить, как по опыту Крыма было сделано и по опыту Калининградской области», — сказал он.

Ранее сообщалось, что граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик без разрешительных документов на проживание или трудовую деятельность могут обязать покинуть Россию после 17 августа.

В министерстве напомнили, что с середины мая в стране действуют временные меры, которые разрешают в течение 90 суток не ставить на учет прибывающих иностранцев и не продлевать соответствующий документ. Ограничения сняты в отношении граждан Абхазии, Белоруссии, Донецкой народной республики, Казахстана, Китая, Луганской народной республики, Монголии, Украины и Южной Осетии.

Экономика,ПМЭФ-2022,Виталий Хоценко,
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