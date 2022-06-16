В ДНР могут ввести режим особой экономической зоны

«Однозначно, что мы будем интегрироваться все больше и больше с Российской Федерацией. Мы точно абсолютно пойдем по тем инструментариям, которые есть сегодня в России — это и создание особой экономической зоны, мы планируем на всю территорию распространить, как по опыту Крыма было сделано и по опыту Калининградской области», — сказал он.