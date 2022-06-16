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1 час назад

Помощник президента Орешкин: Возврата к советской экономике не будет

Национальная Служба Новостей

Россия не вернется к советской экономической модели, заверил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Орешкин: Возврата к советской экономике не будет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На сессии ПМЭФ, посвященной ситуации в российской экономике, Орешкин отметил, что экономика в СССР была неэффективна во многих аспектах. Среди них он указал излишнюю закрытость, неконкурентность и излишнюю централизацию. Помощник президента выразил уверенность, что России удастся создать новую экономическую модель, которая будет более гибкой и способной к изменениям.

По словам Орешкина, полностью импортозаместить все необходимые товары у России не получится, однако сейчас важно не просто повторять чужие изобретения, а разрабатывать новые на качественно более высоком уровне.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), предупредила, что сложная ситуация возникла в российской экономике, внешние условия для страны ухудшились значительно и надолго.

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