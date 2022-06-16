Орешкин: Возврата к советской экономике не будет

Россия не вернется к советской экономической модели, заверил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На сессии ПМЭФ, посвященной ситуации в российской экономике, Орешкин отметил, что экономика в СССР была неэффективна во многих аспектах. Среди них он указал излишнюю закрытость, неконкурентность и излишнюю централизацию. Помощник президента выразил уверенность, что России удастся создать новую экономическую модель, которая будет более гибкой и способной к изменениям.

По словам Орешкина, полностью импортозаместить все необходимые товары у России не получится, однако сейчас важно не просто повторять чужие изобретения, а разрабатывать новые на качественно более высоком уровне.