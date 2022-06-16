Орешкин: возврата к экономике СССР не будет

«И стремление к однополярности, которая ведет к противостоянию в странах, и проблемы с социальным неравенством в мире, проблемы с макроэкономической политикой. Поэтому все, что сейчас происходит, — одно из звеньев этой большой цепи… Как прежде уже не будет», — подытожил помощник президента.